Noboa ganó la presidencia con una buena votación

Respetando la opinión de diferentes analistas políticos, no estoy de acuerdo en que Noboa sacó menos votos que el presidente saliente. No analizan que Lasso tuvo tres campañas electorales y recorrió todo el país. Noboa apenas tuvo unos quince días y no era una persona conocida políticamente. También hubo campaña sucia: “No voten por el niño rico, va a privatizar la educación, el IESS y los hospitales públicos; voten por RC, que somos los pobres”. Pese a eso ganó ampliamente. La votación que obtuvo el Ec. Noboa hay que analizarla profundamente: el pueblo está cansado de tanto robo de los que han gobernando al país y que estén libres, sin que se haya recuperado lo robado. He conversado con algunos correístas; están muy equivocados. Exponen que Correa es de izquierda, igual a Jaime Hurtado. Les expuse que eso es falso. Correa es populista, jamás ha defendido al pueblo y fue boy scout, que el gobierno de EE. UU. fundó para restar a la juventud que luchaba en las calles para reivindicar al pueblo. Los partidos políticos solo funcionan en época electoral y no preparan a sus afiliados y a la comunidad dando seminarios, charlas sobre la economía del país y sus graves problemas, y los populistas se aprovechan de ello. Por ejemplo, lo que pasa Manabí: tras el terremoto el pueblo -ecuatoriano y del exterior- colaboró económicamente, sin embargo hasta la actualidad viven en carpas y aun así votan por el correísmo. No les han informado, con documento en mano, cuánta plata se han llevado, como en el caso que se iba a construir una nueva refinería y se gastaron $ 1.500 millones solo para igualar el terreno. Un correísta me expuso que Luisa es pobre y Daniel es millonario, y que votaría por los pobres. No conocía que doña Luisa tiene un problema con Contraloría por casi un millón de dólares por viajes en el avión presidencial a varios países. En las próximas elecciones espero que los partidos políticos se organicen y hagan asambleas, y con documentos en mano expliquen cómo se ha manejado al país y los que tienen grandes glosas y están con juicios para que devuelvan el dinero mal habido.

Gualberto Arias Bonilla