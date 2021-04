¿Ni una muerte más?

La pandemia sigue azotando. La OMS no ha remediado nada con versiones contradictorias que no han ayudado. La vacuna, por informaciones, unas son nocivas; otras causan la muerte, otras, según mutación del virus no servirán de mucho. Más de un año médicos salvadoreños, bolivianos, mexicanos explicaron el uso del dióxido de cloro oral e intravenoso, llamándola terapia compasiva, recurso para salvar la vida al paciente. El Dr. Chávez explica que no causa toxicidad. Entonces, la pregunta para la comunidad médica mundial: ¿qué hacer para que entiendan? No ser observadores de millones de muertes por COVID. Ministerio de Salud o IESS: donen a sus afiliados. Hacen notar “tremenda ignorancia, desinformación de autoridades sanitarias”, en cuanto a las moléculas: la que cura es la CDS y no la MMS, diferencia explicada molecular, química y científicamente por los Drs. mexicanos Velásquez y Chávez. La Dra. María Barrientos viene aplicando dióxido de cloro. En Ecuador aplican remedios caros de cientos de dólares, presumiendo negociado de farmacéuticas, laboratorios, etc. El Dr. Panay, peruano: con solo hacer gárgaras de sal cuatro veces al día, mueren los virus; es increíble. ¿Mala práctica médica y responsabilidad penal de autoridades de Salud? ¿Infractores por omisión? ¿Hasta cuándo Ecuador tendrá que esperar que no haya fallecidos por COVID? Médico ecuatoriano, siga protocolo y experiencia de médicos mencionados para que nadie muera.

Jorge Arámbulo