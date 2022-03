Los mitos del amor romántico del comunista

No es difícil reconocer a quienes sin conocer ideas, conceptos, ideología o credos religiosos se creen poseedores de aquellos. Expresan una falsedad objetiva, realidad subjetiva que narran a capela. Ciertas personas por imitación, acompañamiento o rebeldía se han creído comunistas (de izquierda), mas su forma de actuar los delata inmediatamente. Sus impresiones son surrealistas, ficticias, abunda la retórica, junto al resentimiento para con los que se han esforzado y han progresado. Ironía de la vida. Precisamente hoy escuchamos que son progresistas. No puedo dejar a un lado la miserable invasión de Rusia a Ucrania. Razones expuestas del invasor son que la historia los liga, que siempre han sido un solo pueblo, que el territorio invadido se encuentra cerca de la OTAN. Son mitos del amor romántico. Podríamos también creer que a nuestro vecino le es legítimo invadirnos por tener una historia, lengua y fisonomía común. No entienden que los estados son soberanos y pueden aliarse a lo que crean necesario. Putin es ateo y su país constitucionalmente lo es, aunque su pueblo es cristiano. Rusia no es comunista en forma constitucional; su pueblo tampoco, sin embargo, los románticos comunistas creen que deben apoyarlos. El comienzo de la II Guerra Mundial fue de la misma forma; el apetito de los asesinos es gigante.

Ab. Franklin Lituma Manzo