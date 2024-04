Milagreños emprendedores solicitan a la Espol que haga un mapa turístico

Nuestra ciudad hace años dejó de ser industrial y agrícola, por cuanto no hay ni empresas ni piladoras que antes daban trabajo a sus habitantes. Valdez, que en su tiempo lo hizo, se tecnificó. Antes contrataban obreros para que siembren la caña de azúcar, ahora lo hace la máquina; y también ha contratado obreros de Perú, Colombia, Venezuela, por el dólar.

En vista de ello el campesino se obligó a hacer viveros para vender toda clase de flores y plantes medicinales, frutales, decorativas, y sí ha tenido en parte éxito. Algunos emprendedores han instalado comedores, donde cocinan con leña o carbón, y también han tenido algún éxito en la zona rural.

Muchas personas no conocen, por ejemplo que en la vía a Durán, por el puente de Valdez, existe un comedor donde preparan exquisitos platos criollos. He preguntado a 10 amigos y ninguno lo conoce. Lo mas preocupante es que ni lo mismos milagreños conocen los comedores y los viveros porque no hay un mapa turístico.

Por esta razón solicitamos a la Politécnica, que tiene una escuela de turismo e infraestructura de primera calidad reconocida mundialmente, y cuyos estudiantes tienen que hacer la rural, que le solicite a un grupo de ellos que hagan este trabajo. En ello tendría que participar el Concejo Cantonal y hacer un convenio con la Politécnica; con ello ganaría la ciudadanía milagreña y a la vez habría más trabajo para jóvenes y mayores de edad.

Para mayor éxito también debe intervenir el Consejo Provincial del Guayas, reparando las carreteras de segundo y tercer orden. Como sugerencia, deben constar los hoteles que tenemos, los restaurantes, los museos (de Valdez y de Julio Viteri Gamboa, ahora administrado por sus nietos y nietas). También deben constar los datos curiosos que tiene nuestra ciudad y los viveros. Se solicita ayuda a los maestros milagreños que laboran en dicha institución para que este pedido se haga realidad, pues ellos conocen cómo está nuestra ciudad en lo económico

Gualberto Arias Bonilla.