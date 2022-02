No mientan: El Tejado y otros son bombas de tiempo

Un concejal dijo que Yunda había dejado las quebradas para luego. ¿Barrera y Rodas dedicados al Metro? Guarderas recién en el puesto. Sevilla, del Bosque Protector, atención a 19 quebradas con el BID y Moncayo a 5 más. Corrupción de burgomaestres, concejales, constructores y ciudadanos hace que el desfogue del Cotopaxi en los valles sea la ciudad; en la quebrada Carretas descargas de aguas servidas ponen en el abismo a más de cien familias; las canteras matan La Parca, La Marca y Pululahua. ¿Montaña de lodo al Bicentenario, vecinos: 200 volquetas al día? ¿Excusa: lluvias de 75 l por m2? ¿Quito es enorme, vivo por Las Casas; el día anterior y el 31 solo llovizna constante, en diciembre

fuertes y no pasó nada como en otros inviernos? Aluvión de 1975 hace 20 años por la H. Albornoz y Pinar Alto, en 2019: taponamiento por falta de limpieza de basura, escombros,

tala de árboles, aguas servidas, construcciones, etc. El megaaluvión del 31 arrasó casas, postes, carros, personas, etc. M. A Zurita: Tragedia que se pudo evitar. ¿Empleado de Epmaps - quebrada arriba- un posible embalse por derrumbe? ¿De meses o años por miles de toneladas de material que bajó? ¿Obras insuficientes, reservorio-colector (Teleférico), aliviadores, entubación de aguas servidas? Es profunda y no es fácil ver embalse en

formación, pronunciada con piedras volcánicas, casas al borde, etc. Descuido y cambio climático; con lluvias más fuertes, ¿más terror y muerte en 2, 5, 10 años?

Juan Carlos Cobo Rueda