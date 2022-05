Él es mi hermano ("He’s my brother")

Nos dimos duro de pequeños. No sé exactamente cuándo dejamos de pelearnos. Él era mayor que yo con algo más de un año, pero entonces lo veía inmenso. Toda la familia le decía Faustito -y hasta ahora- al referirse a él, pese a que dejó esta tierra hace ya algunos años. Tengo que ser sincero, al principio le tenía mucho celo pues en cualquier lugar, hasta en el colegio, era el centro de atención (problema de los segundos y más hijos. Ya no son novedad). Gracias a él entré al mundo de la música, pero más por mi insistencia que por su apoyo. A mis 11 años creí estar enamorado y la única manera de superar mis complejos era charrasquear mi guitarra para que me "paren bola". Lo conseguí. Se fue dando cuenta de mis talentos ocultos y me llamó para que lo acompañara en mil y un serenos que dio a enamoradas de todos los amigos del barrio y a las suyas. Él "requintiaba" y yo hacía segunda guitarra. Con un amigo ya éramos "2 guitarras, 3 voces". Típico de la época. Con el tiempo tocábamos más y peleábamos menos. A mis 14 años formamos un grupo en Riobamba, más tarde en el colegio y también particularmente. El día de su sepelio, con mi hermano y mis hijos le dimos la despedida musical que merecía. Cantamos sus canciones favoritas y en especial una que en alguna ocasión tocó con dedicatoria a mí: "He ain't heavy, he's my brother". Hermano, hoy, a los 70 años de tu nacimiento, no dejo de pensar en la falta que nos haces. Y cada vez que toco la guitarra o el piano, en cada nota siento tu presencia. ¡Cómo no extrañarte! Cuando hablan de ti digo con orgullo: He's my brother.

Roberto Montalván Morla