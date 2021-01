¿Y el “masculicidio”, pa’ cuándo?

Todos los días vemos noticias sobre femicidios, pero ninguna sobre el asesinato de hombres por parte de sus parejas. Se pensaría que no existe. Dada la parcialidad y mediocridad profesional de nuestros legisladores, “convenientemente” han ignorado que la Constitución prevé que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos… Nadie podrá ser discriminado por razones de género, etc.” (Art. 11 # 2). ¿Entonces, por qué discriminar legislando solo para una excepción (v. g. que no era necesaria pues ya estaba tipificada) y no para cada caso? Siendo ya así, la técnica jurídica obliga a que también “especifiquen” como delitos independientes el parricidio, fratricidio, filicidio, etc., como han hecho en el art. 141 del COIP con el femicidio. La respuesta a este absurdo legal es que más los mueve su interés de ser “políticamente correctos”, buscando su reelección indefinida, que ser justos, coherentes y consecuentes con la realidad social. Los asesinatos de los cónyuges (varones, valga la redundancia), de padres, abuelos, hermanos, hijos, sobrinos, nietos y demás, también son crímenes, pero para los politiqueros asambleístas eso no vende ni está ideológicamente “de moda”. Y tampoco es jugo$o para los medios ser objetivos, imparciales ni irse contra los “esnobismos culturales marxistas” que nos alienan como sociedad, haciéndonos creer que la vida del marido no vale lo mismo que la de su mujer. Entonces señores legisladores… ¿el “masculicidio” pa’ cuándo?

Dr. César Benítez J.