La lógica de algunos ingenieros

En términos generales, los estudios de ingeniería proporcionan al estudiante una lógica de pensamiento y análisis propios de quien estudia matemáticas, física, química. Vi en redes sociales a una señora que se dice ingeniera y hace un análisis de lo que costaron a Ecuador los trabajos para la Refinería del Pacífico. Según su análisis, los costos, individualizados por rubro no pueden considerarse como gasto hecho para su construcción. ¿No le habrán enseñado en la universidad que todos los costos involucrados en cualquier proyecto son parte del costo final de la obra una vez concluida? De manera infantil dice que no entiende por qué el costo total gastado en los diferentes rubros no se puede considerar como gastado en el aplanamiento del terreno. Mi lógica de ingeniero me dice que puesto que el proyecto nunca se terminó, todos los costos antes mencionados (por la señora) dieron como resultado solo un terreno aplanado, donde supuestamente iría la refinería. Esa es la obra realizada: un terreno aplanado. Otro ingeniero que ocupa una jefatura en una institución del Estado con falta total de razonamiento, enfrenta un caso en el cual desde hace algunos años se le informó que un equipo analítico tenía que ser digitalizado para remplazar las partes y repuestos analógicos que iban a desaparecer del mercado en 2020, para así tener disposición de repuestos y que el equipo pueda seguir funcionando. Este ingeniero, sorpresivamente, dice que la norma no obliga a digitalizar el equipo. No entiende que si falla una parte analógica no tendrá con qué reemplazarla y el equipo quedará inoperativo. ¡Pobres, dejan muy mal a las universidades donde estudiaron.

Ing. José M. Jalil Haas