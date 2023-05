El juicio al presidente

La Corte Constitucional (CC) consideró que se podría iniciar un juicio por presumible delito de peculado por la contratación de transportación y ‘trading’ de barriles de crudo con la compañía Amazonas Tanker Pool. Al inicio, cuando las motivaciones eran cualquiera que se pueda ocurrir, asambleístas como la Sra. Pazmiño, vicepresidenta de la Comisión que debe sustentar el caso, mencionó que se lo podría enjuiciar por traición a la patria e incluso considerar su estado mental. El motivo de juicio era cualquiera y de todos los propuestos alguno debía ‘reventar’. Al desestimar la CC un primer informe, recomienda que se acoja solo la causal de peculado, la más débil de todas. Este delito se encuentra tipificado en el art. 278 del COIP: “es aquella conducta ilícita en la que el funcionario público, arbitrariamente, decide utilizar de manera ilegítima dineros o bienes públicos para obtener un beneficio propio o de terceros”. Los ‘Padres de la Patria’ deben determinar si el presidente cometió o no dicho delito. De no existir dicha presunción esto sería un show político y un despilfarro de nuestros dineros, al querer iniciar un proceso que podría concluir con la destitución del Sr. Lasso. Si está gobernando mal o no es otra discusión. Iniciar un juicio político endilgando cuanta causal posible fuere es un atentado a la democracia. Además, la defensora más furibunda del juicio, la Sra. Pazmiño, de PK, envía una carta en su calidad de asambleísta mencionando que se debería mantener dicha contratación, la cual se inició en el periodo previo al actual; una continuación de un contrato iniciado en el correísmo. Y luego defiende su ilegalidad, lo que la ha convertido de acusadora a acusada. Esperaré la conclusión de este acto parlamentario y aspiro que sus resultados en algo beneficien al ciudadano de a pie, que sobrevive haciendo lo que pueda.

Francesco Aycart C.