Indígenas cebados y mal representados

Diecinueve días de terror en el país amnésico de Octubre Negro y 14 años de saqueo. Prohibido portar armas blancas en el DMQ y ¿el alcalde deja entrar machetes, armas ancestrales, escopetas? Quieren que mueran de hambre las ciudades sin medicinas, gas, gasolina, trabajo y con agua envenenada. Correa ordenaba el “uso agresivo de la fuerza con la Asamblea y justicia a sus pies”, contra quienes desfilaban en paz e indígenas que pernoctaban en El Arbolito por la democracia. Así funcionan militares y policías en las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua sin los “derechos humanos”. ¿Maduro anuncia toma de poder en Ecuador? No consiguieron “ilegítimo 92” con trampa en conteo, compra de conciencias y amenazas. Felicito a quienes dijeron no y salvaron al Estado de derecho. Saquicela no pudo ser ‘vice’ y Borrero ‘presi’. Con el art. 148, fin de violentos sediciosos. Indígenas con agenda ¿senderista peruana? ¿Expropiar haciendas, empresas y poner gobernadores? Volverán por más. Bien, en derecho, militares y policías denunciando ante Fiscalía; ¿no lo hicieron en 2019? La CC debería señalar inconstitucional la amnistía y nefasto COIP. 90% de ecuatorianos pide denunciar y recuperar los daños. No a otro impune ‘Junio Negro’de políticos, indígenas, delincuencia y grupos subversivos.

Juan Carlos Cobo Rueda