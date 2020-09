La importancia del voto

La mayoría de personas han comprendido que el voto es un derecho y deber porque por medio de él se hace efectiva su participación en la vida del Estado. La imagen de los candidatos es lo más importante. Las opciones políticas de un candidato están definidas por criterios muy diversos, por ej., la figura de una persona con mucho carácter puede ser tan aceptada como la del comprensivo y como la del mediador entre lo público y privado. Las diferencias son muy marcadas. Las relaciones entre clases sociales y opciones políticas han preocupado siempre a las ciencias sociales. En los sectores populares siempre ha primado la personalidad del candidato; pesa su carisma y sobrepasa al de su partido político. De allí que los partidos tratan de seleccionar candidatos con popularidad. Sobresalen los indecisos que esperan el último momento para decidirse, que no tienen ideología y prefieren los conciliadores del centro que los extremos. Tampoco hay que olvidar el voto vergonzante (oculto). Los sectores populares tienen por lo general una opción definida a nivel local, pero no a nivel nacional; identifican a ciertos políticos como intermediarios, porque cuando han ocupado alguna función pública les han prestado atención y servicios, y votarán por ellos, pero no existe un solo partido o candidato que pueda aglutinar a todos.

José Recalde Mórtola