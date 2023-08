Los directivos del IESS declaran en los medios de comunicación que la atención a los ancianos jubilados es “prioridad”. No obstante, la realidad contradice sus palabras, porque siendo un grupo vulnerable nos excluyen de una atención digna en salud.

Existe carencia de médicos en las especialidades, por tanto, no hay atención oportuna al jubilado o, cuando lo llaman para asignar la cita médica, la enfermedad ha avanzado o la parca, con mayor eficiencia, se lo llevó; así también existen otras prestaciones deficitarias.

La gran mayoría de jubilados hemos aportado por más de 30 años al IESS; sin embargo, nos encontramos en total indefensión y no hay autoridad alguna que haga justicia y reconozca nuestros derechos.

No es justo tener que pagar nuestra medicina porque los hospitales del IESS están desprovistos y, más aún, muchos con enfermedades catastróficas, cuya medicina es onerosa y no hay dinero para adquirirla. Si la compran, no tienen para comer; la situación se agrava y el epílogo es la muerte.

Hago un exhorto de conciencia, humanismo y sensibilización a los directivos del IESS, a fin de que brinden atención prioritaria a los ancianos jubilados; que no precaricen la capacidad de pago de los préstamos quirografarios, pues son prioritarios, condicionalmente es el única opción y esperanza de los jubilados para mejorar la calidad de vida porque ese dinero sirve para comprar medicinas, atención médica (de la que el IESS nos priva) y alimentos poder vivir con mayor sosiego, calidez y tranquilidad.

Que las diferentes prestaciones a las que tenemos derecho se efectivicen acorde a la ley.

Juan Marín Larreta