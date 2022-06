El hombre del maletín

Se llamó hombre del maletín al personaje que entregaba y recibía chantajes, coimas, sobornos, cohechos, chanchullos y más frioleras, por negociados en obras públicas; estos personajes son intermediarios de esos ilícitos. En los bancos offshore depositan estos dineros mal habidos. Además, están incursos en grandes negociados de hidrocarburos y hasta petroleros; ejemplos huelgan. Pero esta anarquía fiduciaria es mundial, y entre nosotros se conoce que no pudiendo depositar en los bancos los dólares, los esconden en alcantarillas, tumbados, anaqueles o cuentas de cómplices y familiares que terminan gratificados o robándoles. El presidente Lasso ofreció crear una comisión internacional contra la impunidad, como Guatemala, pero no lo hace, y seguimos a la espera. Continuamos viendo a estos facinerosos en limosinas de lujo, departamentos ostentosos y hasta yates con motor diésel. ¿Cómo han hecho para llevar esta vida tan holgada? No solo los grandes robos debe investigar Fiscalía, también pillajes medianos, que sumados hacen lo que le falta al excontralor Pólit para comprar su libertad en EE.UU. El presidente alega soberanía, o sea la defensa del patrimonio estatal, pero estos delincuentes no respetan esta soberanía, robando al pueblo para sus artimañas. Solo confiamos en la fiscal general Diana Salazar, que ha demostrado tener polleras para combatir la corrupción; no así Contraloría que tiene aún resquicios del incendio de octubre de 2019, y es un vacío.

Dr. Héctor Cisneros Arias