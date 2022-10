Hay que creerles

Es muy importante que se converse permanentemente con los hijos sobre el respeto a su cuerpo. Que nadie puede tocar sus partes íntimas. Niñas y niños deben entender bien que si esto ocurriera, es decir, que una persona esté tocando sus partes íntimas, debe contárselo inmediatamente a sus padres o a la persona que se encargue de su cuidado. No callárselo por miedo o por amenazas. No son pocas las ocasiones en que incluso alguien cercano a la familia abusa sexualmente de sus parientes; y esto a todo nivel social. La pornografía ha contribuido a que se pierdan las percepciones y disposiciones sobre la sexualidad, y esto hace que los depredadores sexuales se encuentren aun en el entorno familiar. Hay que tener mucho cuidado con clubes o lugares donde los menores se vean expuestos a contactos con personas, aparentemente calificadas, pero que no lo son. Los daños que se ocasionan a menores, tanto a niñas como a niños, en su sexualidad, afectarán a su personalidad. Hay que aconsejarlos y acompañarlos en todo momento, a toda hora. Y por favor, creerles. Los niños no mienten, en casos de abuso sexual.

Mario Monteverde Rodríguez