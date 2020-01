“La fuerza pública defendió nuestros derechos”

En el Diario Expreso del sábado 18 de enero del presente año leí la columna cuyo título decía “Yo policía”, en la cual con mucha valentía el editorialista dice la realidad del problema que está sucediendo en nuestra ciudad y en nuestro país, al dar a conocer un texto escrito por un policía que se encontraba vestido de civil ante un asalto que hacía un delincuente contra una señora.

En ella analiza su situación y da a conocer que no existe justicia. Que el delincuente es el que tiene más garantías que cualquier otro ciudadano y que es considerado como una pobre víctima de la sociedad, con derechos y necesidades, por lo que puede robar o matar.

El policía que estaba vestido de civil no intervino y como usted bien lo dice, ese ciudadano (el policía) no perdió su empleo, no estuvo seis meses suspendido, ni tampoco tuvo que pagar la defensa de un abogado y no ocasionó problemas en su familia.

El 25 de enero en otro titular: “Uso de la fuerza” , debe nuevamente ser respaldados por todos los lectores, ya que usted con toda entereza señala que quienes hicieron uso excesivo de la fuerza fueron los manifestantes y delincuentes que se pretenden santificar solo por criterios ideológicos.

El Ecuador entero a través de los medios de comunicación fue testigo de los actos de vandalismo, sabotaje y terrorismo en el pasado octubre, en donde la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas debieron actuar en forma enérgica para evitar los problemas que sufre la ciudadanía, e incluso los edificios públicos.

Me hago eco de sus artículos y felicito al doctor Roberto Passailaigue, ya que como lo hace, se trata estos temas con toda la veracidad y responsabilidad que tienen los articulistas y periodistas.

Soy asiduo lector de su columna y espero que siga en su línea de conducta.

Dr. Marcelo Lazo Salazar