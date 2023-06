El fraude es la base de sus dictaduras-eternas; en Cuba, Nicaragua y Venezuela con designaciones tiranas, partido único y descalificaciones. En Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina…, más padrón y software infectos, apagones con centros paralelos, cambio de resultados y papeletas planchadas, aportes ilegales, etc. Lula con varios juicios penales y otros, es presidente con autoridad inclinada. En 2006 adelante Noboa; 2011 consulta con suspensión de festejos. Veto a los Yasunidos. 2017 a Lasso-Páez. 2019 a Quito con apagón informático, eléctrico, culpando al ausentismo. En 2021 Correa ordenó que pase Lasso y no Yaku; con cédula falsa y ante denuncias de la Fiscalía de Colombia, ¿Lasso defendió a Arauz? Con 16 años de una Asamblea de leyes procorrupción, delincuencia y golpista. La Contraloría, con auditorías, señaló a Atamaint, Cabrera y Acero. En 2023, los electos con más-menos 20 % de votos. Fue una campaña violenta y criminal, nunca vista. Blasco Peñaherrera y otros hablan de irregularidades del proceso. Tropel de candidatos rabo de paja y comprados, trolls y encuestas ‘fakes’. Y la cereza del pastel: Lasso y demás avalando el timo. ¿Fraude-exprés-pactado? ¿Un solo opositor ‘V’, sin opción pese al respaldo de 18M? ¿Sin segunda vuelta? Los nulos y blancos ganaron en el Cpccs, con rechazo a quienes ponen autoridades ‘fakes’ y quieren tumbar a la fiscal con el CJ para la impunidad eterna. Ya tienen los resultados, elige quien cuenta los votos -no 18 millones de giles- al maridaje de la dictocracia, partidocracia y la-posta a los ganadores.

Juan Carlos Cobo Rueda