¿Fraude en la consulta popular?

Siempre hemos sabido que la encuestadora Cedatos es la más seria y correcta del Ecuador. Según sus encuestas el Sí en la consulta popular llevaba la delantera con una amplísima mayoría, y ahora resulta que ni una sola pregunta aprueba el Sí. Claro, luego de unas cuantas caídas de la línea, algo a lo que nos han acostumbrado, subió vertiginosamente el No. Es impensable que Cedatos cometa un gigantesco error de tal magnitud, eso probaría claramente el cometimiento de un tremendo fraude.

Los resultados de las alcaldías y prefecturas, etc. no son de extrañar porque la maquinaria de las mentes podridas, corazones de hielo y manos enlodadas consiguieron engañar a gente ingenua y crédula que el día de mañana llorará lagrimas de sangre cuando no tenga trabajo ni un pan para sus hijos, viendo cómo los carroñeros se lanzan sobre los despojos que no pudieron llevarse la vez pasada.

Dentro de poco comenzará el éxodo de muchos ecuatorianos que con dolor en el alma optarán por abandonar su amada patria con tal de no vivir rodeados de sátrapas que solo buscan enriquecerse más a costa del hambre del pueblo. Se está cumpliendo la predicción de Santa Marianita de Jesús: que el Ecuador no sería destruido por terremotos sino por malos gobiernos.

Lourdes Meloni