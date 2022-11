La Floresta no es un barrio colonial ni fantasma

Sobre el artículo publicado el 29 de octubre, titulado “Pintoresca y peligrosa, La Floresta”, escrito por Katherine Heredia, debo manifestar que es impreciso y muy mal argumentado. La Floresta no es “colonial”, es un barrio que nació hace mas de 100 años, cuando Ecuador era ya una república. Visitar cualquier barrio de Quito a las 13h30, bajo el sol inclemente de mediodía y que la gente se guarezca y descanse, no lo hace un “barrio fantasma ni a punto de morir”. ¡La Floresta es un barrio vivo!, lleno de emprendimientos culturales, con cine propio, el Ochoymedio, que hacen que su tradición cultural se mantenga por otros 100 años más. La periodista lo retrata como un barrio del típico oeste norteamericano en una película de Sergio Leone, con bandidos malos y feos, armados hasta los tobillos, lo cual no es cierto. Le invitamos a visitarnos, pasada la siesta de mediodía por supuesto, o durante las actividades culturales que de todo tipo se realizan siempre. Notas como esta denotan ignorancia y reflejan lecturas equivocadas producto del prejuicio y miedo.

Mariana Andrade

Directora ejecutiva

Ochoymedio