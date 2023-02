Feriado de meditación

En este largo feriado carnavalesco, con tantas preocupaciones en el país, estrés, asaltos, sicariatos, vacunas, etc., tendremos tiempo para meditar y venir con vibración alta, con soluciones para poner freno a tantos acontecimientos funestos. Somos veedores de cómo el país ya no tiene líderes, con jueces y fiscales con potestad de dejar en libertad a pelafustanes sin escrúpulos y mofarse de la sociedad y sus leyes. Nos están matando las ilusiones y las ganas de vivir, sin que exista un salvador para sacarnos de este mundo de tantas diabluras. Si seguimos así ya no existirá Ecuador y su epitafio será: “La sociedad ecuatoriana, en complicidad de sus legisladores y sus leyes, sepultaron a todos los seres vivos.

Javier Valarezo Serrano