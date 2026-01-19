Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Show o acuerdo geopolítico entre Trump y Maduro

El pueblo sigue sin ver cambios reales, mientras EE.UU. obtiene la riqueza petrolera del país. Que Dios salve a Venezuela

El mundo ha observado con asombro y ansiedad el desarrollo de una guerra invisible y la invasión hacia Venezuela, supuestamente para capturar al dictador narcotraficante Nicolás Maduro, quien se adueñó de un país otrora rico por sus reservas de petróleo y minerales.

Chávez y su sucesor Maduro se aprovecharon de la situación para saquear, lo que motivó a Donald Trump a declarar que Venezuela era productora y exportadora de drogas hacia EE.UU. y Europa, ordenando una invasión para capturar a Maduro y sus aliados, incluyendo Diosdado Cabello, Padrino López, Delcy Rodríguez y las Fuerzas Armadas.

Se desplegó una operación militar histórica: el portaaviones Gerald Ford y gran parte del arsenal estadounidense se posicionaron frente a Venezuela. La estrategia fue más psicológica que bélica, evitando un derramamiento de sangre civil. Sin embargo, Trump fue criticado por derribar 11 embarcaciones con drogas, causando la muerte de unas 100 personas, algunas sin evidencia de drogas.

Finalmente, Maduro y su esposa Cilia fueron capturados estratégicamente y trasladados a EE.UU. para su enjuiciamiento. No obstante, la dictadura continúa bajo Delcy Rodríguez y el Cartel de los Soles, burlándose de Trump. El pueblo sigue sin ver cambios reales, mientras EE.UU. obtiene la riqueza petrolera del país. Que Dios salve a Venezuela.

Luis Mario Contreras Morales

