Falta de planificación

De antemano se sabía que este invierno iba a ser más fuerte que años anteriores. No obstante, en este país, como siempre, las autoridades locales no tienen la capacidad para poder anticiparse y ordenar trabajos preventivos permanentes. Los politiqueros no son administradores, no usan el sentido común para poder anticiparse a los hechos futuros.

Qué les cuesta hacer una planificación mensual: para ordenar la limpieza de alcantarillas; supervisar y difundir que la basura sea recogida en horas nocturnas para evitar que se tapen los desagües; y otra serie de obras complementarias que evitarían riesgos innecesarios, como pavimentar calles con ‘cráteres’ que tienen mucho tiempo, pues no se les da un mantenimiento preventivo; o efectuar fumigaciones permanentes, ahora que se anuncia con preocupación la presencia de la leptospirosis. Allí está el deslave de Alausí, el cual se pudo haber evitado. Ahora lo que hacen es culparse unos a otros.

Roberto Flores