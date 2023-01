Extradición y paracetamol

¿Qué hace un médico cuando alguien llega a su consultorio con gripe? Le receta que beba mucho líquido, descanso y tomar paracetamol. Cuando tengo gripe lo tomo, pero estoy consciente de que no me cura, aunque me hace sentir mejor. ¿Estoy en contra de la extradición? ¡Claro que no! Pero soy consciente que eso no acabará con los problemas estructurales que condicionan la subida en la percepción de violencia que agobia al país. Si existe algo, cualquier cosa, que disminuya el riesgo de morir de un ciudadano inocente, bienvenido sea. La extradición, por enviar un mensaje potente a los miembros de organizaciones criminales transnacionales (no al fumón de barrio que vende H en paquetito, ni al sicario adolescente que sin empacho revienta una bala en la cabeza por $ 40) hará menos amigable al país para que prosperen estas organizaciones. Por eso votaré sí, para que ello pueda materializarse. Las expresiones de violencia en lugar de disminuir, al principio aumentarán (cuando le cortas la cabeza a un alacrán, debes alejar la mano de su cola pues se moverá y picará con más fuerza mientras agoniza). El efecto pretendido de la pregunta como mecanismo para captar votos es sumamente eficiente, no simbólico, pero se acerca mucho. El 99% de quienes van a votar no leerán los anexos de las preguntas. El efecto mediático de implementar la extradición, a mediano plazo dependerá de si hay alguna noticia más interesante, ¿o no fue Ecuador fue un remanso de paz mientras veíamos el mundial?

Francisco A. Ramírez Parrales