Estupideces o pillerías del CNE

Considero injusta la decisión del CNE del voto en plancha. Esto es obligar al votante a votar por un partido y no por la persona. Y tiene algo más que lo hace ilegal: ¿qué significado tiene el orden de los candidatos? No importa cuál es primero, segundo o tercero. Se pierde la esencia de la elección. Obliga al votante a votar por un candidato, aunque le parezca pillo o quiera votar por otro de la misma lista. Impide la elección por personas y nos obliga a votar por un partido, no por las personas que creo que tienen que ir, y te obliga a dejar de votar por las personas que crees que deben ir. Este contubernio de la Atamaint y su grupo deshonesto, al no ser plantado y ser aceptado por el Gobierno, demuestra que seguimos con la misma corruptela de los últimos 15 años. Nuestro pueblo es tan ingenuo, que acepta todo lo que se le dice. Es hora de ponerle un alto a la corrupción que nos agobia. Por no poder votar individualmente, debe enjuiciarse a los del CNE, pues impiden al ciudadano el voto por el candidato de su elección. Creo que debe investigarse bien quiénes deben ir a la cárcel por esta pillería, que a lo mejor, nos la quieren pasar, como los otros casos de corrupción de las famosas “estampillas” (porque la una es tan pilla como la otra), de la “Revolución Ciudadana”, como “error de buena fe”.

José Fernando Gómez Rosales