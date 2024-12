Encuesta personal del distrito cuatro para asambleísta provincial

Entrevisté a 95 personas, 10 no quisieron opinar, pensando que iba a poner sus nombres y apellidos; los entrevistados fueron de diversas profesiones y amas de casa. Los 85 opinaron sobre los tres candidatos milagreños que participan en listas y las encabezan. El 47 % de los entrevistados decían que votarían por un candidato que es activista permanente y lucha para que se atienda a los pobres del cantón y del país; fue cancelado como profesor fiscal porque en una asamblea denunció que se estaban cerrando las escuelas, más que todo en la zona rural, y con ello aumentaba el analfabetismo. Fue en la época del correísmo y hasta la fecha no ha ingresado al magisterio. Los transportistas expusieron que él fue el único que luchó para que se cierren los fotoradares. Quien ocupó el segundo lugar, con un 41,1 %, hubiera sido alcalde si su padre declinaba la candidatura para dicha dignidad. Con su fundación ha recorrido todo el cantón, entregando alimentos a los más necesitados, aunque como asambleísta no se lo ha visto actuar en la fiscalización, pues hay empleados en distintas ramas que entraron ‘chiros’ y actualmente son millonarios. En tercer lugar está una afiliada al correísmo, a quien no la vieron actuar en la anterior administración, peor en la actual. Aunque varios expresaron que no la conocen, tuvo 11,7 %.

Se espera que en la campaña los tres demuestren que están empeñados en solucionar los problemas económicos y más que todo de educación, la cual está por los suelos.

Gualberto Arias Bonilla