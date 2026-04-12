Elecciones en Milagro: más de 20 aspirantes a la Alcaldía y poca experiencia política

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Como ya se adelantaron los comicios para designar alcaldes y concejales, en nuestra ciudad se han despertado las ansias de ocupar el sillón de Chicho. Pasan de 20 candidatos.

Tenemos comerciantes, médicos, abogados, etc., pero ninguno tiene experiencia política, que es una ciencia que no se improvisa. Ahí está el fracaso, como el actual alcalde, quien en su campaña expuso que era alcalde de Correa, y ahí tenemos el resultado: el peor alcalde en la historia del cantón.

Promesas sin sustento

Escuchamos y leemos lo que ofrecen los candidatos: que van a transformar la ciudad, pero no expresan cómo lo van a hacer ni el presupuesto de dónde lo obtendrán. Sin planificación ni claridad financiera, todo queda en promesas que difícilmente pueden cumplirse, lo que conduce inevitablemente a otro fracaso.

Ninguno tiene preparación ideológica. Ponemos como ejemplo al Dr. Francisco Huerta Montalvo, liberal; Asaad Bucaram, CFP; Dr. Carlos Julio Arosemena, de izquierda; Ab. Jaime Hurtado, de izquierda, entre otros. Todos ellos representaban corrientes ideológicas claras dentro de la política nacional.

Hoy, en cambio, muchos aspirantes parecen carecer de esa base doctrinaria que oriente su visión de ciudad y de país.

Cada profesional en su campo

Así, un abogado que toda su vida estuvo en lo judicial, especializado en lo penal, debe dedicarse a eso: abrir una oficina para asesorar a sus colegas y dar charlas a nivel cantonal y nacional. Ojalá desista, ya que tiene mal asesoramiento; como dice el pueblo: zapatero a tu zapato.

Otro dirigente comercial, destacado a nivel cantonal, provincial y nacional, domina su campo, pero no está preparado ideológicamente para la alcaldía.

Un asambleísta que tuvo la oportunidad de mejorar la educación, que está bajo cero, no hizo nada. Tampoco presentó proyectos para el parque industrial, el parque ecológico ni para mejorar el río Milagro.

Una ciudad sin horizonte claro

Como pueden observar, nuestra ciudad no tiene horizonte. Ojalá surja un partido político con buenos candidatos, por el bien de la ciudad.

A mi criterio personal, puede haber dos candidatos que desde estudiantes han mantenido su ideología sin cambiar de partidos: uno es socialista y el otro de izquierda.

Pueblo de Milagro: razonar el voto con el cerebro y no con el corazón, ni por un regalo.

Gualberto Arias Bonilla