El Ambato antiguo, animado gracias a la tecnología de la era digital

No obstante, su aplicación exige responsabilidad académica y respeto por la veracidad histórica

En la era digital, la memoria histórica deja de ser inmóvil. Ambato Antiguo Animado constituye un valioso archivo audiovisual que rescata el pasado ambateño y proyecta nuevas posibilidades educativas mediante inteligencia artificial.

La herramienta Google Labs FX transforma fotografías antiguas en videos dinámicos a través de algoritmos generativos que incorporan movimiento sin alterar la esencia original.

Desde una perspectiva científica, esta conversión facilita la reconstrucción contextual, permitiendo interpretar arquitectura, vestimenta y dinámicas sociales, y fortaleciendo la comprensión histórica mediante estímulos audiovisuales.

En el ámbito educativo, potencia el aprendizaje significativo: el estudiante no solo observa una imagen antigua, sino que experimenta una representación animada que despierta curiosidad y mejora la retención de información.

Asimismo, la inteligencia artificial favorece la preservación digital del patrimonio, incrementando su valor cultural e incentivando a nuevas generaciones a interesarse por la memoria colectiva y la identidad de Ambato. No obstante, su aplicación exige responsabilidad académica y respeto por la veracidad histórica.

Disponible en YouTube, Ambato Antiguo Animado puede consolidarse como un modelo innovador de educación histórica, donde la memoria visual se transforma en experiencia viva que conecta pasado y presente mediante ciencia y creatividad.

Roberto Camana-Fiallos