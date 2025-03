Cartas de lectores: Cambio de paradigmas en relaciones comerciales con EE.UU.

Desde la victoria de EE.UU. en la II Guerra Mundial, la primera superpotencia del mundo, con valores como libertad, búsqueda de la felicidad y la vida, debía proteger y expandir el mundo libre y democrático. Aunque no siempre fue así, es cierto que su costo ha implicado mantener bases militares en Japón, Corea y Alemania, aportar a NN.UU. y a sus agencias más de lo que le correspondía, y contribuir mucho más que la UE a la OTAN y a guerras para defender sus valores. A fines del siglo XX, este país construyó un déficit comercial y fiscal enorme, a costa del progreso de otros países como China, Japón, Alemania, México y Canadá. Hasta ahora, esos déficits no han causado daños graves gracias a que el resto del mundo sigue confiando en el dólar como moneda de último recurso. Esto ha permitido a EE.UU. seguir endeudándose e imprimiendo dinero sin enfrentar grandes inflaciones ni recesiones. Sin embargo, las cargas que asumió EE.UU. han cambiado este siglo, especialmente desde la llegada de Trump en 2017, y se han profundizado en su segundo mandato. En su reciente informe, afirmó que su país ha sido abusado en todos los órdenes y que esa situación no continuará. Dijo que no es posible que los bienes que exportan a países amigos enfrenten aranceles altos, mientras ellos reciben bienes casi sin restricciones. Citó ejemplos como Corea del Sur en el sector automotor y Canadá en el bancario. De ahora en adelante, su política será imponer los mismos aranceles que les imponen a sus exportaciones. ¿Qué ocurrirá el 2 de abril, cuando Trump anunciará aranceles a los países con prácticas comerciales desiguales? Mencionó que Brasil, India y Corea del Sur son los peores. Ecuador también impone aranceles entre el 15 % y 50 % a los productos de EE.UU. Hoy no sabemos si Ecuador estará en esa lista. Las autoridades deben trabajar con EE.UU. para evitar sorpresas el 2 de abril, en especial antes de las elecciones. El Gobierno debe actuar rápidamente, como lo hizo Taiwán, demostrando que la alianza con EE.UU. beneficiará a los ecuatorianos y fortalecerá las relaciones comerciales en el futuro.

Francisco V. Ayala