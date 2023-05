La educación necesita cambios en el pénsum

El 6 de mayo, en la columna de opinión de EXPRESO de Mónica Cassanello, me llamó la atención el título Tres materias nuevas. Estoy completamente de acuerdo con lo expuesto. Ella termina pidiendo a las autoridades educativas que incorporen ya en el pénsum de educación básica materias como reciclaje, es decir, todo lo que implica reducir, reutilizar, clasificar desechos y compostar residuos orgánicos. La idea es oportuna y de gran contendido educativo y preventivo, al mismo tiempo de conservar el medioambiente y hacer conciencia en el niño, joven y adulto. Hay que destacar en los educandos la importancia de seleccionar la basura para no contaminar. El calentamiento global es inminente. Es necesario que el Ministerio de Educación preste atención con una planificación con base en las materias propuestas para hacer conciencia en los educandos, que son semillas maravillosas para sembrar cultura en el cuidado del medioambiente. Para eso es necesario preparar al profesor y así lograr una efectiva transmisión de ideas. También es recomendable hacer concursos en escuelas, institutos, barrios, etc., de captura de basura. Una ONG y el Municipio de Playas, con 20 embarcaciones recolectaron 2,3 t de basura. Los docentes deben fortalecer un pensamiento autocrítico, de comunicación y colaboración, estimulando la creatividad del estudiante para convertir la educación en instrumento pedagógico, que apunte al bien común. Además hay que incorporar las materias de Ética y Cívica para una mejor formación del ser humano.

Robespierre Rivas Ronquillo