Editorial: Señor alcalde, Urdesa reclama atención

Como vecina de Urdesa Central desde hace más de 60 años, y suscriptora de Diario EXPRESO solicito un reportaje urgente sobre el estado de abandono de las peatonales de mi sector. Una carta no basta. Las peatonales, pensadas como espacios seguros y verdes por el exalcalde León Febres-Cordero, están hoy llenas de basura, palos y maleza.

Los moradores de casas colindantes no se preocupan por su limpieza y el Municipio tampoco. Es triste ver cómo se deteriora este entorno que podría ser amigable y seguro. Salir desde mi casa hacia la Av. V.E. Estrada o hacia la calle Mirtos, usando las peatonales, es un recorrido lleno de suciedad.

La jardinería original ha sido sustituida por mugre. Solo algunos vecinos mantenemos nuestras áreas limpias, pero somos muy pocos. El abandono se extiende a otros espacios públicos. El parque de Ilanes y Costanera, aunque remozado recientemente para la visita de la banda municipal, tiene veredas desniveladas peligrosas.

El paso peatonal rumbo al Albán Borja es tan estrecho que se debe caminar en fila y con cuidado de no ensuciarse con las barandas, que llevan años sin limpieza. No parece que haya alcalde en Guayaquil, al menos no en nuestro sector. El alcalde Álvarez ha ignorado esta zona. Las promesas de inversión y regeneración urbana siguen incumplidas.

Tampoco hay control municipal para sancionar a quienes descuidan sus espacios. He vivido siempre en la misma casa, con jardineras cuidadas, iluminación automática y sin cerramientos altos pues creo en la comunidad. Recuerdo con cariño cómo antes todos colaboraban: reciclábamos con Accur, limpiábamos nuestras veredas; hoy eso se ha perdido.

En la Av. Circunvalación Sur (hoy Jorge Pérez Concha), un semáforo no se respeta y las motos cruzan sin frenar. Hay accidentes constantes. Frente a mi casa, la jardinera es invadida por basura y maleza, igual que la zona frente a la Cruz Roja. No hay presencia municipal.

Pido al alcalde que recuerde que esta parte de Urdesa también es Guayaquil. Las peatonales, parques y aceras merecen mantenimiento. La regeneración urbana no debe ser privilegio de ciertas calles o sectores. Los fundadores de esta ciudadela, aunque ya pocos, seguimos dando testimonio y luchando por un entorno digno.

Gracias a Diario EXPRESO por dar voz a quienes no somos escuchados. Urdesa Central puede y debe mejorar, si propietarios, inquilinos y autoridades trabajamos juntos.

Laura Esther Gómez Serrano