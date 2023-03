¿Hasta cuándo, don Leonidas?

Las nuevas movilizaciones sociales anunciadas por Leonidas Iza a nombre de la Conaie para pedir la salida del presidente Lasso han estado en el centro de la atención de los medios de comunicación en los últimos meses. Estas movilizaciones han sido organizadas por el autodenominado líder del sector indígena, que no llega al 8% de la población total del país, Leonidas Iza, quien ha estado promoviendo una campaña para exigir la renuncia del señor Lasso, centrada en la necesidad de un cambio del Poder Ejecutivo, ya que el actual gobierno ha estado en el centro de numerosas controversias que incluyen desde posibles actos de corrupción, mal manejo de recursos públicos y aumento de la desigualdad social, hasta la falta de respuesta a los más necesitados. Además el Gobierno de Lasso ha sido acusado de violentar derechos fundamentales y de no respetar los principios democráticos; esto ha llevado a una creciente desconfianza de su entorno gubernamental e insatisfacción entre muchos sectores de la población ecuatoriana. Las movilizaciones sociales de Iza han sido apoyadas por numerosos grupos de la sociedad civil, incluyendo sindicatos, organizaciones de derechos humanos, mujeres, estudiantes, etc. Es importante destacar que estas movilizaciones sociales están siendo lideradas por una figura política desgastada y con un fuerte repudio popular. Iza ha demostrado su compromiso frontal pero soterrado con el correísmo y la desestabilización del Estado de derecho, ha contribuido a la legitimidad de estas movilizaciones y ha ayudado a aumentar el apoyo de la población que como él, ve en el actual mandatario al responsable de todo lo malo que está sucediendo en Ecuador. Las nuevas movilizaciones para pedir la salida del presidente de la República son una señal de que el pueblo llano y muchos otros sectores gremiales (arriba del 60 %, según sondeos actuales) esperan un cambio profundo, caldo de cultivo para que aventureros y oportunistas agenden sus protervas pretensiones desestabilizadoras. Otra vez usted señor Iza a la cabeza de todo el relajo. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? ¿Hasta cuándo, don Leonidas?

Francesco Aycart C.