Día del Maestro Ecuatoriano: el legado de Juan Montalvo y la importancia de educar a la nación

Un docente guía a sus estudiantes en el aula, reflejando el papel fundamental de los maestros en la formación de la niñez y juventud ecuatoriana.Imagen generada con IA

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La declaración del Día del Maestro Ecuatoriano la efectuó el 29 de mayo de 1920 el entonces presidente del Ecuador, Alfredo Baquerizo Moreno.

Todos los años celebramos el 13 de abril el día del abnegado y mal pagado maestro ecuatoriano, como homenaje al natalicio de Juan María Montalvo Fiallos, maestro de las letras, la dignidad, el honor, la justicia y la honradez.

Una fecha para reflexionar sobre la educación

El Día del Maestro es un alto en el tiempo, la ocasión propicia para reflexionar sobre nuestra naturaleza humana. Es la oportunidad que tienen los profesores, maestros y docentes para evaluarse y saber si la conciencia social puede más que los instintos de los seres humanos.

El maestro es el conductor de la niñez. Es una labor titánica y hercúlea la de aquel hombre o mujer que tiene la singular capacidad de guiar a la niñez y la juventud; una tarea noble y elevada.

Su abnegada tarea para entregar su mensaje de cultura, educación y patriotismo con pedagogía y sapiencia debe ser analizada desde diversos ángulos y valorada en la medida de su real importancia.

Los profesores y maestros han honrado a la nación ecuatoriana y son, sin duda, verdaderos soldados del saber.

El papel de la educación en la libertad de los pueblos

Debemos reconocer la importancia de los maestros en la formación de la sociedad. Las nuevas tendencias pedagógicas marcan su diferencia.

Decía Vicente Rocafuerte: “La educación de las masas afianza la libertad y destruye la esclavitud”.

A los maestros preclaros en su día: Sonia Manzano Vela, Scarlett Pazmiño, Piedad Villavicencio, Flavio Zúñiga, Carlos Ortiz, Alcides Gómez, César Alarcón Costta, Reynaldo Huerta, Abel Molina, Johnny Roca de Castro, Esther Arroba, Inés Arroba, Julio Molina, Washington Aguirre, Magno Marriott, Francisco Morán, Roberto Tolozano, Roberto Passailaigue, Roosevelt Barros, Moisés Pinchevsky, Catalina Cuesta, Concepción Romo, Xavier Campos, Felipe Mantilla, Marco Suriaga, María L. Montoya, Ricardo Ordóñez, Víctor H. Briones, Héctor Villagrán, Freddy Soria, Tito Palma, Héctor Vanegas, Jorge Rugel, Wilson Brito, Raúl Silva, Johnny Polo, Douglas Torres, Miguel Camba, Félix Oñate, Héctor Duarte, entre otros. Su festejo en este día es bien merecido.

José Arrobo Reyes