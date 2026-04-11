El profesor de hoy debe enseñar adaptándose a la tecnología y a las circunstancias de hoy sin dejar de lado el afecto y el respeto a sus alumnos.Archivo Expreso

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El 13 de abril, como homenaje a Montalvo, fue la fecha escogida para exaltar al maestro ecuatoriano. Personaje, el educador, de gran importancia en nuestras vidas, pues es de quien los seres humanos obtenemos, palabra, consejo, conocimiento, respeto y cariño.

Como digo, cada vez que me preguntan a qué educadores agradezco, respondo que a todos, porque muchos me enseñaron lo que se debe hacer y otros lo que no se debe replicar; lo importante es tomar de este y aquel, aquello que es válido para descubrir y conocer al alumno, y encontrar la mejor forma para llegar a él, no solo con el conocimiento científico sino con aquellas otras actitudes que hoy se reconocen como ‘habilidades blandas’ y que ciertamente son tan o más importantes que el puro conocimiento.

El profesor merece respeto y gratitud

Al profesor debemos mucho aunque no siempre somos capaces de expresárselo, ya que en más de una ocasión deben pasar años para entender por qué dijo o hizo alguna cosa. Con él no siempre somos generosos: el alumno agradece como ya lo dijimos, años después, y el padre de familia poco a poco a se ha ido acostumbrando a ver a este personaje como un servidor más al que hay que tratar bien o mal según las circunstancias.

‘Gratitud al maestro’ son las palabras con las que se inicia el himno compuesto en su homenaje, y es triste ver cómo esa gratitud más se convierte en soledad y tristeza cuando no sabemos reconocer el trozo de vida que cada uno de ellos nos entregó.

En ese, su día, el educador también ha de agradecer a los padres la confianza de entregarle lo mejor de sí, su hijo; el respeto y el acompañamiento cuando esto se da, y al alumno, porque permanentemente impulsa hacia nuevas fronteras, hacia nuevas metas, alejando los limites según la evolución humana.

El maestro ha de ser un profundo conocedor de los tiempos para los que educa, claro y actual en la ciencia que esparce, respetuoso y afectivo, sabiendo que el profesor trasciende en sus alumnos por lo sembrado, por lo expresado y por los ejemplos.

Feliz Día del Maestro Ecuatoriano a todos los colegas.