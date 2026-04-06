Día del Maestro Ecuador: ¿por qué se celebra el 13 de abril?

El Día del Maestro Ecuador se conmemora cada 13 de abril. La fecha tiene un origen histórico ligado a Juan Montalvo

El Día del Maestro Ecuador se conmemora cada 13 de abril.

No hay descanso obligatorio, no hay feriado y, sin embargo, cada año se repite la escena: discursos, actos escolares y palabras de agradecimiento para quienes enseñan. El Día del Maestro en Ecuador se instala así, con un peso simbólico que atraviesa generaciones.

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Este 13 de abril, la conmemoración volverá a sentirse en aulas y colegios del país. Aunque la fecha puede coincidir con un fin de semana, las instituciones suelen adelantar los homenajes y adaptar sus jornadas para reconocer la labor docente.

Pero detrás de esta tradición hay una decisión histórica que explica por qué Ecuador celebra a sus maestros en una fecha distinta a la de otros países.

El origen del Día del Maestro en Ecuador

La historia se remonta a 1920. El entonces presidente Alfredo Baquerizo Moreno oficializó el Día del Maestro el 29 de mayo de ese año, estableciendo una fecha fija para rendir homenaje al magisterio ecuatoriano.

El día elegido fue el 13 de abril. No fue una coincidencia ni una fecha al azar: responde al nacimiento de una figura clave en la historia intelectual del país.

Docentes reciben homenajes en instituciones educativas del país. CANVA

Juan Montalvo y el sentido de “ser maestro”

Juan Montalvo nació el 13 de abril de 1832 en Ambato. No fue profesor en el sentido tradicional, pero su pensamiento y su obra lo convirtieron en un referente formativo para el país.

El historiador Enrique Ayala Mora ha señalado que Montalvo no tenía el carácter para ejercer la docencia. Aun así, su influencia fue determinante.

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La idea de maestro en Ecuador

La elección de Montalvo responde a una noción más amplia del magisterio. En Ecuador, ser maestro no se limita al aula: también implica formar desde la palabra, el pensamiento y la crítica.

Por eso, su figura terminó representando a quienes, desde distintos espacios, aportan a la construcción del conocimiento.

¿Cómo se conmemora el Día del Maestro?

Aunque no es feriado, el Día del Maestro Ecuador se vive dentro de las instituciones educativas. Cada plantel define la forma de conmemorar la fecha: desde actos formales hasta jornadas especiales.

Cuando el 13 de abril cae en fin de semana, los homenajes se trasladan a los días previos. En algunos colegios particulares, incluso se suspenden clases para dar paso a actividades conmemorativas.

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