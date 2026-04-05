Perrihijos: cómo las mascotas están transformando los hogares en Guayaquil

Conozca por qué más personas consideran a sus mascotas parte central de su familia y cómo esto impulsa nuevas propuestas

El auge de los ‘perrihijos’ refleja un cambio claro en la forma en que las personas se relacionan con sus perros.

En muchos hogares, los ladridos, las colitas y las huellitas ocupan un lugar que antes parecía reservado únicamente para los hijos. Para la generación actual de adultos, tener una mascota no solo nace del deseo de compañía, sino también de una nueva forma de construir afecto, rutina y familia. En Guayaquil, la tendencia de los ‘perrihijos’ no pasa desapercibida y evidencia cómo están cambiando los estilos de vida y la manera en que muchas personas eligen cuidar y amar a sus hijos de cuatro patas.

Vínculos más consciente

Doménica González, psicóloga y entrenadora canina certificada, comenta que el auge de los ‘perrihijos’ refleja un cambio claro en la forma en que las personas se relacionan con sus perros. Hoy, explica, ya no se los ve únicamente como mascotas, sino como parte activa del sistema familiar, lo que ha despertado un interés mucho mayor por su bienestar integral. “Tengo un perro, Milky, un yorkie de aproximadamente 12 años, que ha sido parte clave de mi camino profesional. Fue quien me acompañó cuando inicié en terapias hace siete años”, comenta.

Desde su experiencia personal y profesional, esta transformación también se percibe en la dinámica diaria de los hogares. En su día a día está rodeada de “sobris perrunos”, con los que trabaja en entrenamiento, lo que la mantiene en contacto permanente con su comportamiento y bienestar. Al hablar sobre la importancia del entrenamiento canino, González explica que es una pieza clave para lograr una convivencia sana y armoniosa, ya que permite construir comunicación, fortalecer el vínculo entre el perro y su tutor y entender mejor cómo aprende.

“No se trata únicamente de obediencia, sino de acompañar su desarrollo conductual y emocional, respetando sus necesidades y su forma de interactuar con el entorno”. Este proceso también resulta fundamental cuando se busca modificar ciertas conductas o ayudar al perro a adaptarse mejor a distintos espacios y dinámicas de su vida diaria.

Propuestas inclusivas

El crecimiento de los espacios pet friendly representa un avance hacia una sociedad más inclusiva con los animales. Sin embargo, González aclara que esta apertura también implica una mayor responsabilidad por parte de los tutores. “La clave no está solo en permitir el acceso, sino en asegurar el bienestar del perro y una convivencia adecuada. Así, esta cultura puede seguir creciendo de forma sostenible”, añade.

Dentro de estas propuestas que ganan terreno, González destaca el valor de las intervenciones asistidas con caninos, un trabajo que integra herramientas de la psicología y del comportamiento animal para acompañar procesos terapéuticos y educativos. En este tipo de iniciativas, explica, no cualquier perro puede participar, ya que debe pasar por evaluaciones específicas en las que se consideran aspectos como el temperamento, la capacidad de adaptación y la regulación emocional. “El equipo está conformado por perros evaluados y entrenados específicamente; no cualquier perro es apto para este tipo de trabajo”, señala.

Milky, su yorkie, fue pionero en este proceso, y ahora el equipo continúa creciendo con perros en formación y evaluación constante. “Los beneficios son amplios: regulación emocional, mejora en habilidades sociales, mayor motivación y un vínculo que facilita procesos que a veces, desde lo verbal, son más difíciles de alcanzar”, afirma. Así, estas iniciativas muestran que la presencia de los perros puede aportar también en ámbitos terapéuticos, emocionales y educativos

Dulces para consentirlos

Las opciones para mimar a los peludos del hogar son cada vez más variadas. Ya no solo existen snacks empaquetados para premiarlos, sino también ropa, accesorios y postres pensados especialmente para celebrar sus cumpleaños o cualquier momento especial. Dentro de este boom, la pastelería canina se ha abierto paso como una propuesta que combina creatividad, cariño y atención hacia el bienestar de las mascotas.

Así lo demuestra PET Bakery, el emprendimiento de Diana Vite, que ofrece cupcakes, galletas y tortas aptos para ellos. Al principio, junto a una veterinaria, hizo una lista de alimentos que pueden o no consumir tanto gatos como perros, hasta que logró crear la receta con la que actualmente trabaja. “Están hechos a base de harina de avena y puede elegir el sabor que desee, como pollo, carne, hígado, zanahoria o manzana. También llevan una decoración hecha a base de puré de papas. Nada contiene condimentos ni azúcares, todo es creado con ingredientes 100 % naturales”, explica.

¿Y cómo ha sido la acogida? Aunque al comienzo muchas personas veían la idea como algo extraño, ahora, cada vez más dueños buscan opciones naturales y saludables para sus mascotas. “Empecé vendiendo dos pasteles por mes y actualmente, en este primer trimestre del año, ya hemos vendido más de 100 tortas”, finaliza.

Elio es la mascota de la maquilladora Arianna Guillén. VANESSA TAPIA

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La llegada de Elio, el perrito de un año de la maquilladora y docente Arianna Guillén, le cambió la forma de mirar la vida cotidiana. Su presencia apareció en un momento en el que tanto ella como su hijo, Maximiliano, estaban muy inmersos en las responsabilidades del día a día, y fue justamente esa felicidad genuina la que les devolvió una mirada más simple y alegre sobre las cosas.

“Elio nos ha recordado que la vida es tan sencilla. A veces nos encerramos tanto en los problemas diarios y, cuando ves a un perrito que es genuinamente feliz, nos contagia esa alegría”, expresa.

El vínculo con él es tan especial que incluso lo llevó a la playa para hacerle una sesión de fotos y está haciendo todo lo posible para que también esté presente, de alguna manera, en su boda en Galápagos.

Hace poco también celebraron su primer cumpleaños, una fecha que vivieron con mucha emoción. “Fue su primera torta de cumpleaños y le encantó, la devoró. Aunque antes pensaba que jamás tendría una mascota de nuevo por la responsabilidad que tiene, convivir con Elio me recordó que la vida también consiste en compartir, cuidar y hacer feliz a otro ser vivo”, cuenta.

Fernanda Vélez y su 'perrihijo' Tomy. CORTESÍA

Fernanda Vélez: “Llegó para alegrarnos la vida”



Tomy, el perrito de cuatro años de la comunicadora Fernanda Vélez, virreina de Guayaquil 2021, marcó un antes y un después en su vida. Más que una mascota, se convirtió en una presencia que llevó luz a su hogar en un momento especialmente difícil. “Tomy transformó completamente mi vida.

Él trajo una energía distinta a mi hogar cuando estaba pasando por un momento muy duro”, comparte. Desde entonces, su compañía se ha vuelto refugio en los días complicados y también una invitación constante a valorar lo simple, como una caminata o el hecho de simplemente estar juntos.

Fernanda asegura que no lo ve solo como una mascota, sino como un hijo. También forma parte de la dinámica familiar como compañero de juegos de sus sobrinos y como ese peludito dulce que despierta cariño en todos a su alrededor.

Han viajado juntos a la playa, le celebra sus cumpleaños, lo consiente con juguetes, premios y galletas, e incluso lo disfraza en Halloween. “Es el amor más puro. Te enseñan a dar sin esperar nada a cambio, a ser más empático y a valorar”, expresa.

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