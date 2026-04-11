El mes del maestro y la mentira de los “maestros del proletariado” del socialismo del siglo XXI

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El mes de abril, del maestro ecuatoriano, quiero rechazar a los comunistoides del socialismo del siglo XXI con sus ‘Maestros del proletariado’. Es una expresión que se utiliza para confundir a los trabajadores, presentándose supuestamente como líderes sindicales, cuando estos son corruptos, no representan a nadie y explotan a la clase obrera, mintiéndoles sobre ser defensores de los intereses de la clase trabajadora (proletariado). El término ‘maestros’ hace referencia a unos criminales de lesa humanidad que quieren confundir a la humanidad indicando que tienen un papel de líderes o guías en la lucha por los derechos laborales.

El origen ideológico del concepto de proletariado

La expresión es mentirosa desde sus raíces en la teoría marxista [Carlos Marx), en el Manifiesto Comunista, creado por un vago que nunca supo lo que es trabajar, donde el proletariado se refiere a la clase trabajadora. En el cuadernillo escribió junto al empresario Federico Engels que siempre lo acolitó. “También Marx escribió El Capital [que son dos tomos mastodontes], en donde indicaba que el trabajador es una mercancía y que no poseen medios de producción al vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Este mensaje es un verdadero insulto para los obreros. Los supuestos maestros del proletariado son unos asesinos, dictadores, antidemócratas. Nombres: Carlos Marx, Mao. Vladimir Lenin, Josif Stalin, Fidel Castro, Hugo Chávez, Rathael Correa, Nicolás Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega.

Ricardo Ordóñez Jaramillo