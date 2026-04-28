Conocer el Archivo Histórico del Guayas

La jornada incluyó una muestra sobre Don Quijote, intervenciones musicales y la entrega simbólica de libros a los asistentes.Archivo

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El Archivo Histórico del Guayas (AHG), junto a la Confraternidad Laura Zambrano de Arteta invitaron a la ciudadanía a una jornada cultural especial el 23 de abril.

Exposición y actividades por el Día del Libro

Esta celebración contó con una enriquecedora programación: Exposición Don Quijote, que reunió 30 imágenes y 12 esculturas del emblemático personaje, pertenecientes al fondo privado del Lcdo. Germán Arteta Vargas, subdirector de la Academia de Historia capítulo Guayaquil.

Una charla conmemorativa a cargo de la Dra. Katia Murrieta Wong, quien destacó la importancia de esta fecha y el legado de Miguel de Cervantes y Saavedra.

Como gesto simbólico, el Archivo Histórico del Guayas obsequió libros y una rosa a los asistentes.

Hubo también intervenciones musicales.

Fue una jornada para reencontrarnos con la literatura, el arte y nuestra lengua.

Somos Archivo Histórico del Guayas, Viceministerio de Educación, Deporte y Cultura, Día del Libro.

Tenemos que dar a conocer a maestros y alumnos la importancia del Archivo Histórico, donde reposan documentos de personajes trascendentes.

Su directora, la máster Delia María Torres Tello, siempre da la bienvenida a todos al AHG.

Laura Esther Gómez Serrano