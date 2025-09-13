Expreso
Cartas de lectores: Devolución de IVA

Cualquier persona puede hacerlo sin poner excusas circenses

Cientos o miles de personas de la tercera edad seguimos reclamando que el SRI no deposita el dinero correspondiente a las devoluciones presentadas desde septiembre de 2024 hasta abril del 2025, lo cual es mi caso y el de miles de  personas similares.

Ahora de manera irresponsable, el director del SRI manifiesta que no acreditan por cuanto han detectado casos de estafa. Este señor no capacitado para el cargo, ¿se demora meses para comprobar estafas y por eso motivo no cumple con su trabajo? Entonces que renuncie, porque no está capacidad de desempeñar ese cargo. Cualquier persona puede hacerlo sin poner excusas circenses.

Los que votamos por el presidente actual estamos desilusionados al haberlo elegido. Designa funcionarios no capacitados y no hace nada por corregir las equivocadas designaciones de esos pésimos funcionarios.

Vicente Augusto Escala Ronquillo

