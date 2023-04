Para que no se den o se mitiguen

Vastas áreas de cantones como Pichincha, Santa Lucía, Daule, Salitre y Milagro se inundan por falta de previsión de los encargados de operar los embalses. Parecieran no saber que en época invernal se debe monitorear constantemente para mantenerlos en niveles operativos que laminen las crecientes: para eso existen estadísticas de precipitaciones, como las del Inamhi que indican la tendencia de lluvia en época invernal y en años húmedos como este. No es posible que presas destinadas a controlar inundaciones, las causen, con graves consecuencias económicas para el campesinado. El Gobierno debería investigar cómo se operó Daule Peripa para que no vuelvan a ocurrir o se mitiguen estos eventos.

Luis E. Cornejo Baquero