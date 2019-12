Los delitos por su nombre

Escuché decir a un diputado de la ‘oposición’ o minoría de la comisión que estudia los delitos ocasionados en Quito por delincuentes los primeros días de octubre, que a estos actos vandálicos se los debe calificar por su nombre, nada de presunto o apócrifo. ¿Acaso no vimos a la Contraloría en llamas? Aquello es un delito flagrante que debía ser castigado en el acto, lo demás es minimizar o encubrir, por tanto, quienes ordenaron quemar la Contraloría deben estar en la cárcel.

Por otro lado, de dónde acá hay mayorías y minorías en la comisión investigadora, ¿será que la mayoría no vio el incendio y la minoría sí? En la acción del Ejército y Policía no hubo exceso sino tolerancia rayana en conformidad o connivencia. Otro ‘mayorista’ de la comisión no observa razón válida para que los vándalos sorprendidos ‘in fraganti’ estén encarcelados, ¿habrá mayor cinismo?. La justicia no puede dejarse avasallar por abogados mezquinos que piden libertad para la prefecta Pavón y Hernández cambiando al defensor. También se difirió la audiencia del capo mayor y sus testaferros que se robaron el país, ¿será para que pasen un Año Nuevo feliz? La ira del pueblo crece.

Dr. Carlos Mosquera B.