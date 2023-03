Delincuencia y consumidores de droga en vías públicas

En los últimos años se ha evidenciado una creciente ola delictiva en el país, producto de leyes que no protegen a los ciudadanos de bien e imposibilitan la defensa propia, además de permitir el consumo de sustancias psicotrópicas, creando el escenario perfecto para una crisis de seguridad.

En La Alborada, en sus múltiples etapas, hay parques muy inseguros. Ante el abandono -pues se brinda poca seguridad, no hay guardias y las rondas de vigilancias policiales son muy escasas- se han convertido en guarida perfecta para delincuentes, asaltos, tráfico y consumo de drogas. En la etapa 11, mz. 27, donde residen muchos adultos mayores, en los últimos meses se ha presenciado en reiteradas ocasiones todos los delitos mencionados y en varios de ellos se ha realizado llamadas al 911, pero tardan más de media hora en llegar, aunque hay UPC cercanos; en el peor de los casos nunca llegan. Igual en Sauces 2: recientemente un adulto mayor fue agredido por consumidores de drogas. Se llamó a la Policía y no acudieron, fue necesaria una segunda llamada enérgica al 911 para que luego de horas lleguen. Autoridades competentes: no existe ningún plan para mitigar la ola delictiva, ninguna reforma legal. A los asambleístas, muy preocupados en aprobar el informe para iniciar juicio político a Lasso, en ningún momento se los ha visto así de presurosos por tomar medidas drásticas para frenar la violencia. Hace falta presencia policial inmediata. Hay muy poco patrullaje. Que se despliegue personal vestido de civil para rondar las urbes todo el día, en especial en zonas con mayor incidencia de delitos.

Maritza I. Chávez Tigrero