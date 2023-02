El Cotopaxi y su peligro de destrucción

El IG-EPN señala un proceso de erupción en curso. Dios, que sea moderado y en verano, cuando hay menos nieve y hielo en sus faldas por el cambio climático, y en la noche, de 21H00 a 6H00. En 1877 fue en la mañana y los lahares llegaron a Latacunga en poco más de media hora, y a los Chillos en poco menos de una hora; podría ser en menos de 30 y 40 minutos si es fuerte. Sería caótica una evacuación de día con miles de carros en la vía, parqueos de centros comerciales, educativos y otros, y decenas de miles de personas en Sangolquí, San Rafael (y Latacunga). ¿Cómo es posible que esté en reparación en S. Rafael la arteria a la autopista? Debería estar despejada, a más del monitoreo, vigía 24 horas al volcán para el aviso inmediato y sirenas de alerta. Los lahares pueden ser muy anchos y altos, y arrasan todo a su paso. Seguirían a Cumbayá, río San Pedro y Guayllabamba,; en riesgo casas, puentes y la C Manduriacu, abriendo compuertas hacia el río Esmeraldas. Lo mismo que hacia el río Patate y la C. de Agoyán. Muchos no conocen que el Ecuador tiene un supervolcán, el Chalupas-Quilindaña, descubierto por el geólogo español José M. Navarro en 1980 con un diámetro de caldera de unos 17 km. El Cotopaxi está al lado a pocos kilómetros y sus erupciones ¿podrían ser una válvula de escape? que mantendría tranquilo al Chalupas” que puede desaparecer a todo el Ecuador y producir un invierno volcánico en el planeta. Erupcionó colosalmente hace unos 211 mil años. El Cotopaxi en 2.000 años ha tenido 20 erupciones a intervalos de unos 100 años. Y ya son 146 años desde la última fuerte en 1877.

Juan Carlos Cobo Rueda