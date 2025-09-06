Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Corte Constitucional o corte celestial

La Corte Constitucional debe ser controlada por su sesgo político y garantizar derechos sin afectar la sociedad

La responsabilidad y obligación de todo funcionario o servidor público, sea o no designado por elección popular, desde el presidente de la República, deben ser controladas por un organismo o función independiente, a fin de fiscalizar, cualquier distorsión o abuso que afecte al Estado de derecho, a sus instituciones o que atenten contra la armonía y paz social de la población, que es la parte más vulnerable y desprotegida en sus derechos. La Corte Constitucional vigente, según la norma jurídica suprema, tiene la función y el deber principal de garantizar la supremacía de la Constitución, la vigencia de los derechos fundamentales, actuar como máximo intérprete de las normas constitucionales a través de sus sentencias y dictámenes, conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad por incumplimiento y acciones extraordinarias de protección. Si bien la actual Corte está integrada por juristas designados por sus méritos e idoneidad, estos han demostrado en algunos de sus fallos o sentencias expedidas, un determinado sesgo político o ideológico que ha afectado políticas públicas, como la suspensión a las recientes leyes expedidas por el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que facilitan combatir la inseguridad, la narcodelincuencia y al crimen organizado; resoluciones dictadas con criterio garantista y tecnicismos legalistas, sacrifican la justicia por meras formalidades que protegen al delincuente, que es el victimario, y no a la víctima, que es la sociedad; así como el identificarse con una perniciosa agenda o corriente ideológica progresista o ‘woke’, que favorece a ciertas minorías privilegiadas, como cuando se aprobó inconstitucionalmente el matrimonio igualitario, o al permitir el irreal cambio de sexo desde la adolescencia.

En lo político esta Corte permitió, violando la Constitución, el enjuiciamiento en la Asamblea a un expresidente que luego fue destituido, por una falsa acusación de un supuesto delito de peculado, que nunca cometió y que luego la justicia ordinaria desestimó, lo que desestabilizó y afectó la convivencia social. Se hace necesario que los integrantes de este alto tribunal respondan por sus actuaciones cuando estas irrogan un perjuicio social, y sean sometidos al control del Legislativo que representa al pueblo, que en ejercicio de su soberanía es el mandante y primer fiscalizador del poder público.

 Manuel Yépez Andrade

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cartas de lectores | Regreso a clases y el pensamiento crítico

  2. Cartas de lectores | Amenaza dentro de casa

  3. Cartas de lectores | Corte Constitucional o corte celestial

  4. Cartas de lectores | Cumplir la Constitución

  5. Presentación oficial del Guayaquil Food Show en el Hilton Colón

LO MÁS VISTO

  1. La justicia deberá pronunciarse por atraso en devolución del IVA

  2. Ley del Biess: Fondos de cesantía volverán a manos de los trabajadores

  3. Adultos mayores pondrán acción de protección por atraso en devolución del IVA

  4. Dos aumentos automáticos para jubilados del IESS: requisitos, valores y beneficiarios

  5. Consulta popular 2025: abogados del Gobierno son brutos o unos genios del mal

Te recomendamos