La corrupción en Venezuela

Decir que la corrupción desvela sus mil cabezas en Venezuela es tardío, pero era necesario. Después de eso hay más por decir. Hay medios de comunicación que no lo destacan, tal vez porque no gozan de libertad de prensa, quizás porque no hay libertad de expresión, y sin que esto represente la cola del asunto, no hay libertad de información.

Todo esto, así de reducido, es lo que venezolanos se ganaron limpiamente con su asociación con cubanos, nicaragüenses, iraníes, palestinos, etc., etc., etc., y por supuesto con venezolanos. Sí, es comprensible que una y otra vez a través de la historia, los venezolanos atravesaban frustraciones y más frustraciones. Y ahora, ¿eso ha cambiado?

Mario Guerrero Burgos