Corrupción en el poder judicial

En los Centros Carcelarios del país existen dos grupos de personas: los que merecen estar encerrados y los inocentes. Existen personas privadas de su libertad por no tener dinero para comprar la “justicia”; son víctimas del sistema judicial corrupto. Fueron sentenciados “culpables” y no pudieron comprar la conciencia de un mal llamado “juez”. También están los encarcelados con más de un año sin sentencia, detenidos por investigaciones y cuyos juicios duermen el sueño eterno. El Poder Judicial necesita una ingeniería urgente; pero también la ciudadanía necesita una reestructuración de pensamientos para comenzar a cambiar nuestra manera de opinar, debatir, pero jamás juzgar a un supuesto delincuente. Está comprobado en algunos casos, que en Ecuador no existe Estado de derecho. Los centros carcelarios del país están llenos de seres humanos pobres, sentenciados injustamente. Se dice también que los que tienen dinero andan libres y todo por culpa de algún mal llamado “juez” ambicioso de riquezas; pero ¿por qué se originan este tipo de situaciones? Esto solo es uno más de los eslabones de la cadena de corrupción de las mafias políticas del país. ¿Cómo funciona esta cadena? 1. El dueño de un partido político, a manera de “favor” “invierte” millones de dólares en la campaña electoral de algún candidato presidencial. Si llega a ganar, tendrá que regresar el favor, y una de las maneras de hacerlo es a través de la entrega del Poder Judicial para que el dueño del partido pueda poner jueces a su antojo. 2. El dueño del partido coloca a un juez en cualquier Judicatura, el cual tiene que regresar el “favor” por haber sido supuestamente “seleccionado” y para esto tiene que entregar un porcentaje del dinero que cobra como coima por dejar libre a un delincuente adinerado y sentenciar como culpable a un inocente pobre. Todo esto puede darse también en el caso de fiscales y ciertos asambleístas.

Yamil Layana