Consejos a quienes nos representan

El país está emocionado por los resultados obtenidos por un grupo de jóvenes en el marco eliminatorio hacia el Mundial de fútbol lo cual amerita el agradecimiento de la nación. Sin embargo, nos permitiremos recordarles que son innumerables los casos del tránsito de la fama fugaz a un simple recuerdo y, lastimosamente, hasta la indigencia. La vida siempre será dura, en especial para aquellos que provienen de hogares sin mayores recursos o con falencias en la estructura psicosocial de sus integrantes. La búsqueda del bienestar pareciera haber llegado en abrir y cerrar de ojos, en un momento en que la deslumbrante experiencia actual puede cegar. Una respuesta común es considerar que se ha encontrado la piedra filosofal y todo se podrá convertir en oro y que la racha será infinita, por cuanto se pudiera no estar preparado para el feliz momento. Por ello: trate de conservar la humildad sin dejar de celebrar la ocasión; no deje de observar los propios orígenes y la posibilidad de cooperar con su familia y cercanos sinceros; entienda que el oropel y el lujo innecesario son efímeros y que la moda de hoy no será la de mañana; prepárese cada vez más para cuando el estado físico y mental lo aleje de las canchas, no solicite la caridad de un puestito en el equipo de antaño; inicie, con asesoría responsable, un emprendimiento que le agrade y al que pueda dedicarle algo de su tiempo; y dé gracias a quien usted desee, con fe y con toda su mente, cualquiera que fuere su creencia. Recuerde que el tiempo no perdona y que los errores pasan factura. Todo depende de usted.

Ricardo López González