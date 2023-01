Condiciones para emprender en Ecuador

El país vive una etapa difícil, siguiendo la tendencia de toda Latinoamérica, con diferencia de Uruguay y Argentina (acorde al estudio estadístico del Instituto Brasileño de Economía). Ecuador tiene una variación negativa de 23,8 puntos en el indicador de clima económico, teniendo como rango estudiado el último trimestre de 2021 versus el primer trimestre de 2022. La tendencia negativa también en el indicador de situación actual (variación negativa de 16,4 puntos) y en el indicador de expectativa (variación negativa de 32,7) nos indica que las condiciones que genera el país no son adecuadas para poder realizar una inversión interna o externa. No es atractiva para los inversores por múltiples razones, teniendo en consideración variables exógenas y endógenas. La principal variable exógena: la aparición de la variante ómicron. Y endógena: la inestabilidad política. Al comienzo del mandato del presidente Lasso tuvimos un incremento considerable en los indicadores. Puntualmente, el riesgo país disminuyó por las expectativas de su mandato y por su estilo de gobierno. Pero luego de que fueron tomando decisiones, este fue disminuyendo y colaborando en el decrecimiento de los indicadores. Por esto no se consideran adecuadas las condiciones necesarias para poner un negocio. Y debemos adicionarle la delincuencia que rodea al país, la inestabilidad en las cárceles; la baja participación del Gobierno para resolver estos problemas no da garantías suficientes para invertir en un negocio de ningún tipo.

Jimmy Murillo E.