Combatir la corrupción: educar al pueblo y sus autoridades

Ha manifestado el jurista Aquiles Rigail a través de entrevistas televisadas y su obra, los siguientes principios y datos de criterios e informaciones varias. Se expresa que en la actualidad no se debe hablar ni de derecha ni de izquierda, pues son ideologías que las han confundido los propios adherentes políticos. Recalca, con un decir: hay quienes tienen el corazón en la derecha y otros en la izquierda, al mismo tiempo. También manifiesta que con el expresidente Velasco Ibarra nació el populismo, pues con su liderato y su clara oratoria conquistó al pueblo, solo desde un balcón, ya que no necesitaba órganos de comunicación radiofónicos, que no sean su fértil y elocuente palabra.

También indica que los partidos son los que crean líderes y muchos de ellos terminan creando el populismo, al marginar sus ideales grupales. Pone ejemplos que sería largo enumerar.

Con relación a la corrupción se manifiesta que hay varias maneras de combatirla, pero la principal es la educación del pueblo y de los políticos, que debe surgir desde la educación oficial republicana en todos sus grados y formar una academia en la que deben participar los mismos políticos, en especial los más connotados y capacitados para tratar de cambiar el electorado y a sus dirigentes, que tanta demagogia y daño han hecho al país. Es todo un proceso de conformación política pero que hay que hacerlo; es un deber de todo el pueblo, profesionales, académicos e institucionales.

Dr. Héctor Cisneros Arias