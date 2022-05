El inicio de clases presenciales en escuelas y colegios de Guayaquil ha sido caótico, y los mayores perjudicados han sido los niños, que acuden a centros educativos fiscales y particulares pese a que muchos son de primera o segunda clase, pues desgraciadamente en nuestro país así está clasificada la educación para nuestra niñez. El inicio de clases se presentó caótico porque a la entrada y salida de centros educativos, en especial particulares, sus directivos no realizaron una buena planificación para iniciar el periodo 2022-2023 pospandemia covid-19. Como consecuencia del desorden ocasionado por malos directivos, los más perjudicados fueron los niños que acuden a los primeros años de las escuelas, por ser pequeños y no tener fuerza suficiente para aguantar el forcejeo, que se parece a la entrada y salida de un estadio de fútbol, donde se impone la fuerza. Esperando que las autoridades del Ministerio de Educación investiguen estas irregularidades, solicito que a los directivos culpables se los sancione por la no planificación correcta del inicio de clases presenciales. Otro abuso en escuelas primarias es la exigencia de sus directivos de que los estudiantes vayan con uniforme, pese a que el Ministerio ha indicado que las instituciones sean flexibles, ya que la situación económica está en retroceso para muchos hogares. Otra situación caótica fue en el servicio de transporte público y privado. Todo conductor de vehículo motorizado era “dueño de las calles”, donde existió un desorden total.

Gustavo Vaca Méndez