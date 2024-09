Celebrando los 17 años del gerontológico Dr. Arsenio de la Torre Marcillo

Recordar y agradecer es el deseo de todos quienes nos hemos beneficiado de esta gran obra para el adulto mayor, del exalcalde Jaime Nebot, en conjunto con el concejal Leopoldo Baquerizo. Al haber asistido todos estos años, los recuerdos fluyen espontáneos. La primera rectora, nuestra querida Rosita Azua, dio lo mejor de ella, pensando en los tres talleres obligatorios para prevenir el envejecimiento prematuro y ser independientes. El de Terapia Física, para evitar caídas, mejorar postura, con ejercicios de gran utilidad para mantenernos activos, caminar, subir escaleras, siempre el profesor innovando, dando lo mejor de sí. El de Desarrollo de Habilidades, para conservar la memoria, concentración, de gran necesidad, evitando el temido deterioro de nuestras facultades; compañeras que tienen 91 años no necesitan ayuda, otras aún conducen sus vehículos. En mi caso tengo 82 años y me desenvuelvo muy bien de manera personal y económica, tomando las mejores decisiones. Como vivo en piso alto, subir escaleras es un gran ejercicio. Cuando el clima no está caluroso, voy a pie al centro comercial Albán Borja, que está cerca. El taller de Sicología, da charlas y ejercicios para ser autovalentes, no estar esperanzados en que la ayuda de terceros es indispensable. Estas condiciones físicas ayudan a mantener un buena relación con nuestra familia y amigos. Salimos a programas culturales, a eventos fuera de la ciudad, que se organizan entre los usuarios o por los directivos del centro. Hay un gran coliseo para eventos; los jardines son preciosos. Actualmente, gracias al apoyo del centro y de las usuarias, tenemos una capilla. Nuestro agradecimiento a la Fundación Santiago de Guayaquil, de la Universidad Católica, por dar todo su apoyo al centro gerontológico; a la actual rectora, Arq. Eloísa Velásquez, por su gran aporte. Y a cada uno de los colaboradores, todos entregados con gran mística, un agradecimiento profundo de parte de todos los usuarios. Tanto matutinos, como vespertinos. El centro gerontológico es mixto, no tiene ningún costo.

No solo está el Centro Gerontológico, también varios clubes que dan los mismos talleres para el Adulto Mayor. Gracias al Municipio de Guayaquil, a la Dase, por apoyar este gran proyecto, tan necesario para evitar el envejecimiento prematuro y ser independientes.

Amor y gratitud a nuestro Centro Gerontológico Arsenio de la Torre Marcillo en sus 17 años de fundación.

Laura Esther Gómez Serrano