Los Ceibos y la construcción de un edificio de nueve pisos

La ciudadela Los Ceibos nació en 1962, con 738 predios, donde actualmente se ubican alrededor de 900 viviendas con una densidad poblacional de 4.500 habitantes. Sus problemas más graves son: inseguridad, sistemas de AASS y AAPP que han cumplido su vida útil; sistema eléctrico con constantes apagones y tránsito. 70 % de los vehículos que circulan no pertenecen a la ciudadela; la usan como atajo en calles y avenidas no diseñadas para ese volumen de vehículos. Hoy se suma un nuevo problema: la construcción en una calle interior de dos edificios de 9 pisos, para 133 habitantes y con solo 33 parqueos, lo que nunca antes había sucedido. Incrementar la densidad poblacional incrementará también el uso de redes de alcantarillado, agua potable y otros servicios básicos que luego de 60 años están saturados y colapsados. La construcción de este tamaño de edificios no debe estar supeditada solo al tamaño del terreno, debe también aplicarse un criterio técnico urbanístico que analice el entorno. No es lo mismo que el terreno esté ubicado frente a amplias avenidas como la J. T. Marengo, a que esté en una calle interior de una ciudadela residencial. Exigimos a la Alcaldía revocar el permiso de construcción y reformar las ordenanzas y normas referentes a construcción de torres y otros edificios dentro de calles y avenidas interiores de zonas residenciales 2-A.

Javier Rosero Quiroz